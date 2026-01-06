MEXICANOS ¿Qué dicen los analistas? 6 de enero

CIUDAD DE MÉXICO, 6 ene (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 6 de enero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

BANAMEX - A pesar de la importancia geopolítica de la intervención estadounidense en Venezuela, no estimamos impactos en los mercados y economías globales.

Hasta ahora, la colaboración de México en materia migratoria y de seguridad le ha permitido eludir el activismo de Estados Unidos. No obstante, hay elementos de política exterior y aspectos de la lucha de México contra el narcotráfico que recibirán mayores presiones.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 17.9493 por dólar, con una depreciación de un 0.26% frente a los 17.9034 pesos del precio de referencia de LSEG del lunes.

MONEX - Hoy, el peso es presionado por el fortalecimiento del dólar. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.88 y 18.05 respectivamente, en el mercado interbancario.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el lunes un 1.36%, a 65.014,37 puntos.

COPKAPITAL - Si bien no se observa un impacto financiero directo de la acción militar de Estados Unidos, la mayor incertidumbre global incentivó el desplazamiento hacia activos refugio, impulsando los precios de los metales, y favoreciendo a emisoras como Industrias Peñoles, Minera Autlán y Grupo México.

Además, el repunte sirvió como catalizador técnico para retomar posiciones tras cuatro sesiones consecutivas de baja.

BANORTE - En Estados Unidos, los futuros anticipan una apertura negativa, con el S&P500 presentando ligeros cambios. (Reporte de Noé Torres)