MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 7 de enero

CIUDAD DE MÉXICO, 7 ene (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 7 de enero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

BANORTE - La agenda de datos en México está vacía. En el frente de la política monetaria, más tarde hablará Michelle Bowman, vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal estadounidense.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 17.9747 por dólar, con una leve apreciación de un 0.07% frente a los 17.9870 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.

MONEX - Hoy el peso opera en un rango estrecho ante la estabilidad del billete estadounidense, mientras los inversores esperan conocer los datos económicos clave en Estados Unidos. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.90 y 18.03 respectivamente, en el mercado interbancario.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, avanzó el martes un marginal 0.01% a 65.022,24 puntos

COPKAPITAL - El IPC mantiene un sesgo alcista moderado, apoyado por expectativa de menores tasas de interés.

GBM - Fuera de la geopolítica, el mercado está atento a las cifras económicas que se publicarán hasta el viernes, con foco en el empleo.

Hoy el informe ADP presenta contrataciones del sector privado, mientras que, mañana, se darán a conocer las solicitudes de subsidios por desempleo y, el viernes, el informe laboral de diciembre. (Reporte de Noé Torres)