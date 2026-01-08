MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 8 de enero

CIUDAD DE MÉXICO, 8 ene (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 8 de enero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* El índice general de precios al consumidor se moderó en diciembre a un 3,69% a tasa interanual, según datos divulgados el jueves por el instituto de estadística, Inegi. La inflación subyacente, a su vez, desaceleró a un 4,33%, aunque continuó por encima de la meta oficial.

CAPITAL ECONOMICS - La leve caída de la inflación general deja la puerta abierta a un recorte a la tasa clave en febrero, pero el tono cauteloso del banco central, junto con las aún elevadas presiones subyacentes sobre los precios, significa que creemos que mantener los tipos de interés sin cambios sería un resultado ligeramente más probable.

* Banco de México publicará a las 9:00 hora local (15:00 GMT) la minuta de su más reciente encuentro de política monetaria.

BANAMEX - Esperamos un tono "neutral" en línea con el comunicado de diciembre, y señales sobre una pausa en el ciclo bajista, en línea con nuestro pronóstico de una pausa en el primer trimestre de 2026.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 17,9632 por dólar, con una apreciación marginal de un 0,02% frente a los 17,9660 pesos del precio de referencia de LSEG del miércoles.

MONEX - Hoy, el peso permanece resiliente ante el comportamiento del dólar, impulsado por las expectativas de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense y los datos económicos locales. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17,90 y 18,03 respectivamente.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, descendió el miércoles un 0,23%, a 64.871,70 puntos.

COPKAPITAL - El IPC continúa por encima de su media móvil de un mes (64.287 puntos), aunque con señales técnicas mixtas: tendencia positiva en el corto plazo y sesgo correctivo en horizontes intermedios.

GBM - Los futuros bursátiles retroceden ligeramente conforme el optimismo de inicio de año se diluye ante mayores dudas económicas y geopolíticas. (Reporte de Noé Torres)