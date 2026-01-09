MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 9 de enero

CIUDAD DE MÉXICO, 9 ene (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 9 de enero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

BANAMEX - Para 2026 vemos la inflación general en un 4.3% y el índice subyacente en un 4.2%. Seguimos proyectando que la tasa clave de interés se ubicaría en un 6.5% al cierre del año.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

COPKAPITAL - Arrancamos este viernes con la mirada puesta en el termómetro laboral de EEUU. El reporte de la nómina no agrícola es el protagonista absoluto: los mercados buscan ese punto exacto —ni tan fuerte que asuste con inflación, ni tan débil que huela a recesión— para decidir hacia dónde sopla el viento en este inicio de año.

* La moneda cotizaba en 18.0119 por dólar, con una depreciación de un 0.29% frente a los 17.9600 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves.

MONEX - Hoy, el peso es afectado por un mayor nerviosismo en el mercado, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con una posible intervención militar en México. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.95 y 18.07 respectivamente.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el jueves un 1.0%, a 65.521,01 puntos.

BANORTE - Las bolsas concluyen la semana con un sesgo positivo. El desempeño continúa relacionado con los temas geopolíticos y la expectativa de mayores recortes en las tasas de interés hacia delante.

GBM - Los futuros bursátiles operan mixtos en una jornada cargada de catalizadores. Los inversionistas esperan el reporte laboral de diciembre en EEUU y un posible fallo de la Corte Suprema sobre la legalidad de los aranceles impulsados por Trump, una decisión que podría tener implicaciones fiscales relevantes y obligar a la administración a replantear su estrategia comercial. (Reporte de Noé Torres)