México: 1.190 militares buscan a 10 mineros secuestrados en Sinaloa

Por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum, 1190 efectivos, incluyendo el ejército, fuerzas especiales y la Guardia Nacional, fueron enviados al municipio de Concordia para localizar a los diez empleados de la mina de plata, propiedad de la empresa canadiense Vizsla Silver, secuestrados el 23 de enero.

El operativo, coordinado por el Secretario de Defensa, también cuenta con apoyo aéreo de tres helicópteros de combate y dos aeronaves militares.

El gobernador Rubén Rocha Moya destacó el carácter excepcional de esta medida, que nunca antes se había adoptado con tanta intensidad en la búsqueda de personas desaparecidas en la región.

Entre los rehenes se encuentran ingenieros, geólogos y funcionarios de seguridad. Las investigaciones se centran en una célula criminal vinculada a "Los Chapitos", hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quienes actualmente mantienen una violenta disputa territorial con la facción rival de "El Mayo" Zambada.

El conflicto, que tiene como objetivo el control de recursos minerales y territorio, ya ha obligado al desplazamiento de más de un centenar de familias de la zona.

(ANSA).