México: 78 mexicanos confinados en Alligator Alcatraz

Al menos 78 mexicanos han sido confinados en Alligator Alcatraz, la temida prisión en los pantanos de Florida, rodeada de víboras y de cocodrilos, de acuerdo con el cónsul de México en Miami, Rutilio Escandón, quien dijo que se encuentran "en buenas condiciones".

Durante una visita que realizó a las instalaciones, cuestionadas por organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes de ambos lados de la frontera, por las condiciones "inhumanas" en que se encuentran los detenidos, Escandón pudo entrevistarse con 14 de sus compatriotas bajo custodia.

"Constatamos que se encuentren en buenas condiciones, escuchamos sus necesidades y solicitamos que se respeten sus derechos humanos", declaró el diplomático, exgobernador del sureño estado de Chiapas.

Las declaraciones ocurrieron luego de que ayer una jueza estadounidense emitió una orden en la cual dio un plazo de 60 días para el cierre de este centro de reclusión, cuya construcción también ha sido cuestionada por grupos de defensa ambiental.

El cónsul reiteró que "es injusto que personas que solamente porque son migrantes, por el hecho de venir a trabajar, están detenidos en las cárceles" y dijo que son "personas que vienen a producir, que también aportan, que contribuyen con sus impuestos" y "deberían de ser reconocidos".

Juan Sabines, cónsul de México en Orlando, también visitó con abogados el centro de detención de Baker, donde se asesoró a los detenidos que lo solicitaron. (ANSA).