México abrirá Mundial 2026 frente a Sudáfrica; Argentina debutará con Argelia

WASHINGTON, 5 dic (Reuters) -

El Mundial de 2026 arrancará el 11 de junio con el partido entre la coanfitriona México y Sudáfrica en el Estadio Azteca -sede de las finales de 1970 y 1986-, de acuerdo al sorteo realizado el viernes.

Sudáfrica se presenta por primera vez desde 2010, cuando empató con México en el partido inaugural del torneo en el que jugó como local pero no alcanzó la fase eliminatoria.

Los anfitriones Estados Unidos y Canadá se unirán a la fiesta al día siguiente, frente Paraguay y un ganador de la repesca -posiblemente Italia- respectivamente en Los Ángeles y Toronto.

Argentina, defensora del título, quedó encuadrada con Argelia, Austria y Jordania, mientras que la pentacampeona Brasil jugará frente a Marruecos -semifinalista en 2022-, Haití y Escocia.

El primer partido de Francia será frente a Senegal, en una repetición de una de las mayores sorpresas del torneo, cuando los africanos sorprendieron a los entonces defensores del título en su debut en 2002.

Inglaterra debutará ante Croacia, que la derrotó en las semifinales de 2018, y también se enfrentará a Panamá, a la que goleó por 6-1 en la fase de grupos del mismo torneo.

Los equipos que quedaron fuera de los grupos de los anfitriones tendrán que esperar hasta el sábado para conocer las sedes y los horarios de inicio de sus partidos, ya que la FIFA intentará optimizar las sedes y los horarios de inicio relacionados con los distintos mercados televisivos mundiales.

Las 48 selecciones -incluidos los seis ganadores de la repesca aún por decidir- se dividieron en 12 grupos de cuatro para dar lugar a un gigantesco calendario de 104 partidos en 16 ciudades de Estados Unidos, Canadá y México, que culminará con la final del 19 de julio en Nueva Jersey.

