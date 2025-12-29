México: Accidente ferroviario en Oaxaca, 13 muertos

El accidente se produjo en la mañana del domingo por causas que se investigan y, según la Secretaría de Marina (Semar), siguen hospitalizadas 36 de las 250 personas que viajaban a bordo, entre pasajeros y tripulación.

Entre quienes siguen recibiendo atención médica hay cinco en condición grave. Inicialmente, solo se había informado sobre un saldo de 20 personas lesionadas, pero con el correr de las horas el accidente cobró otra dimensión.

La Semar expresó sus condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida y reiteró su compromiso de atender el caso con responsabilidad, transparencia y apego a la ley, así como de brindar apoyo inmediato a las personas afectadas por el accidente, informó el diario El Sol de México.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec. "He dado instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal; también los delegados de IMSS e IMSS-Bienestar", escribió en redes sociales la presidente.

El accidente ocurrió la mañana de este domingo en la Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, a la altura de la localidad de Nizanda, en el estado de Oaxaca. De acuerdo con el comunicado oficial de la Semar, dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros estuvieron involucradas en el accidente.

Una de estas se descarriló, obligando a detener la marcha del tren y activar de inmediato los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de situaciones. (ANSA).