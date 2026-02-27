México acelera acciones contra el crimen organizado: 9 detenidos de facción del Cártel del Golfo

CIUDAD VICTORIA, México (AP) — El gabinete de Seguridad de México informó el viernes de la detención de nueve integrantes de una violenta facción del Cártel del Golfo, un grupo que opera en el extremo oriental de la frontera con Estados Unidos y también es considerado terrorista por ese país.

Esto tiene lugar cuando el país ha acelerado las acciones contra la delincuencia organizada y varios días después de la muerte del capo más temido y buscado, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según su comunicado, los arrestados fueron el líder de “Los Ciclones”, apodado “Lexus”, y ocho integrantes de su círculo de seguridad, todos señalados por los delitos de extorsión, secuestro y tráfico de armas, personas y drogas, con operaciones a ambos lados de la frontera.

La acción fue realizada el jueves cuando todavía estaba en México la zar antidrogas de la administración de Donald Trump, Sara Carter.

Estados Unidos no ha dejado de presionar al gobierno de México para que muestre resultados en su lucha contra los cárteles incluso mientras felicitaba a sus fuerzas de seguridad por la acción del pasado domingo contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, de la que siguen saliendo detalles, como la apertura de investigaciones contra policías y autoridades locales de Jalisco por posibles vínculos con el cártel.

El operativo del jueves — igual que el del domingo — fue realizado por fuerzas especiales del ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea en una zona rural en las afueras del municipio de Matamoros, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas, que había amanecido con una inusual alerta de seguridad por parte de la alcaldía.

“Situación de riesgo”, dijeron en sus redes las autoridades locales, pidiendo a la población que permaneciera resguardada pero sin ofrecer detalles de qué pasaba.

Este tipo de avisos no son nada habituales en esta localidad por lo que en lugar de tranquilizar a los vecinos los llenó de preocupación y zozobra, sobre todo tras la ola de violencia generada en gran parte del país el pasado domingo tras la muerte del líder del CJNG.

Matamoros fue tomada por vehículos terrestres militares desde antes del amanecer del jueves y hasta el mediodía un helicóptero militar sobrevoló la zona.

El detenido fue Antonio Guadalupe Pérez Domínguez, de acuerdo con el registro nacional de detenciones, y en el operativo se decomisaron un fusil, un lanzacohetes, un cohete, cinco armas largas, una granada, cargadores y cartuchos, cinco vehículos, dos cubetas con pincha llantas, radios de comunicación, equipos telefónicos y equipo táctico.

Una persona homónima pero con diferentes alias fue arrestada en 2024. Las autoridades no respondieron de forma inmediata a The Associated Press si se trata del mismo hombre.

“Los Ciclones” son una de las facciones más poderosas y violentas de Cártel del Golfo, declarada organización terrorista por la administración Trump hace un año. Opera con otro grupo llamado "Los Escorpiones”, a quienes se consideró responsables del secuestro y asesinato de estadounidenses en 2023.

El sonado crimen ocurrió cuando cuatro estadounidenses cruzaron a la Matamoros desde Texas para que una de las mujeres del grupo se sometiera a una cirugía estética. Les dispararon en el centro de esa ciudad y luego los secuestraron. Dos de ellos sobrevivieron.

Policías y autoridades locales de Jalisco bajo investigación

Mientras tanto, en la conferencia presidencial diaria se dieron nuevos detalles vinculados al operativo contra Oseguera Cervantes.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó que hay investigaciones abiertas contra policías municipales, policías del estado de Jalisco y contra autoridades locales que se presume “tenían participación con este grupo” y que se mantiene una fuerte vigilancia sobre los liderazgos regionales del cártel.

“Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente que están bajo investigación, que son los líderes más fuertes”, indicó.

Diversos analistas consideran que el actual momento de debilidad del CJNG es una oportunidad que México debería aprovechar para detener a principales mandos y desmantelar su infraestructura logística y financiera si realmente quiere impactar en las operaciones del cártel. Asimismo, todos coinciden en que Estados Unidos debería colaborar con información de inteligencia para lograrlo.

De momento, Carter, la zar antidrogas de Trump que se reunió esta semana en la capital mexicana con el gabinete de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró durante su visita que “el gobierno mexicano está demostrando un compromiso sincero y continuado con la causa común contra el narcotráfico que ha plagado ambos países durante décadas”.

——

La periodista de The Associated Press María Verza contribuyó a esta nota desde Ciudad de México.