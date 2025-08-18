LA NACION

México, acuerdo con la Cámara de Comercio italiana

Promoverá el potencial económico y cultural de la capital.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
México, acuerdo con la Cámara de Comercio italiana
México, acuerdo con la Cámara de Comercio italiana

La ACH opera en un área de 9,1 kmý, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que incluye 668 manzanas y un gran número de monumentos religiosos y civiles.

El acuerdo, según un comunicado, tiene como objetivo "maximizar el potencial económico, cultural, turístico y tecnológico del corazón de la capital y fomentar inversiones que dinamicen la economía local y mejoren la calidad de vida de la comunidad".

Durante la ceremonia de firma, Lorenzo Vianello, presidente de la CCIM, destacó la importancia de fortalecer las relaciones entre ambos países, señalando que México es actualmente el segundo socio comercial de Italia en el continente americano.

Italia, afirmó, "es un proveedor clave de tecnología, maquinaria y equipo para la industria mexicana, lo que facilita sus exportaciones. Con este acuerdo, esperamos abrir nuevas oportunidades en la promoción turística, el desarrollo tecnológico, la infraestructura, la gastronomía y la economía circular".

Carlos Cervantes Godoy, coordinador general de la Ach, enfatizó que la iniciativa de colaboración representa una oportunidad estratégica para impulsar proyectos de alto impacto en sectores clave como el turismo, el comercio exterior y la industria cultural.

El funcionario explicó que la administración de la alcaldesa Clara Brugada trabaja activamente en proyectos de vivienda, así como en planes de iluminación y remodelación de espacios públicos. Estas acciones posicionarán a la ciudad, tanto a nivel local como internacional, como un destino de inversión y desarrollo económico, político y social. (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo fue el debut en River de Bautista Dadín, el chico de los 100.000.000 de euros
    1

    El debut de Bautista Dadín en River no tuvo goles, pero sí una participación influyente en el 4-2

  2. Confirman el procesamiento de la “viuda millonaria” del exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner
    2

    Confirman el procesamiento de la “viuda millonaria” del exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner, y amplían su embargo a US$38 millones

  3. Sorpresa en Bolivia: un inesperado candidato de centro salió primero y habrá balotaje
    3

    Elecciones en Bolivia: el centrista Rodrigo Paz dio la sorpresa y enfrentará a Jorge Quiroga en el balotaje

  4. El secreto de los Mohr para tener una empresa agropecuaria que no para de crecer
    4

    Superpotencia familiar: el secreto de los Mohr para tener una empresa agropecuaria que no para de crecer

Cargando banners ...