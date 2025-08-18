México, acuerdo con la Cámara de Comercio italiana

La ACH opera en un área de 9,1 kmý, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que incluye 668 manzanas y un gran número de monumentos religiosos y civiles.

El acuerdo, según un comunicado, tiene como objetivo "maximizar el potencial económico, cultural, turístico y tecnológico del corazón de la capital y fomentar inversiones que dinamicen la economía local y mejoren la calidad de vida de la comunidad".

Durante la ceremonia de firma, Lorenzo Vianello, presidente de la CCIM, destacó la importancia de fortalecer las relaciones entre ambos países, señalando que México es actualmente el segundo socio comercial de Italia en el continente americano.

Italia, afirmó, "es un proveedor clave de tecnología, maquinaria y equipo para la industria mexicana, lo que facilita sus exportaciones. Con este acuerdo, esperamos abrir nuevas oportunidades en la promoción turística, el desarrollo tecnológico, la infraestructura, la gastronomía y la economía circular".

Carlos Cervantes Godoy, coordinador general de la Ach, enfatizó que la iniciativa de colaboración representa una oportunidad estratégica para impulsar proyectos de alto impacto en sectores clave como el turismo, el comercio exterior y la industria cultural.

El funcionario explicó que la administración de la alcaldesa Clara Brugada trabaja activamente en proyectos de vivienda, así como en planes de iluminación y remodelación de espacios públicos. Estas acciones posicionarán a la ciudad, tanto a nivel local como internacional, como un destino de inversión y desarrollo económico, político y social. (ANSA).