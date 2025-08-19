México: Acuerdo trinacional para rescatar Selva Maya

Por Marcos Romero El segundo pulmón natural del continente americano, la Selva Maya, solo superada en importancia como reserva natural por la Amazonia, está ahora en la mira de los gobiernos de México, Guatemala y Belice, que anunciaron su intención de sumar fuerzas para salvarla del deterioro que parece inexorable.

El compromiso fue sellado el pasado fin de semana durante un encuentro por los líderes de las tres naciones que comparten frontera, en un intento para hacer resurgir la Gran Selva Maya, donde floreció la prodigiosa civilización prehispánica del mismo nombre.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum, su homólogo de Guatemala Bernardo Arévalo y el primer ministro de Belice Johnny Briceño, alcanzaron este compromiso en la ciudad de Calakmul, estado sureño de Campeche, donde se ubican una de las ruinas mayas más importantes de México.

En la llamada Declaración de Calakmul Corredor Biocultural Gran Selva Maya los jefes de Estado y de gobierno acordaron preservar los 5,7 millones de hectáreas de bosque tropical para rescatar este reservorio que alberga algunos de los más ricos y diversos ecosistemas del planeta.

Entre las especies que habita esta región selvática figuran algunas en peligro de extinción como el jaguar, así como la guacamaya roja, el tapir y el quetzal, pero en total se busca proteger con este plan a unas 7000, 200 en categoría de riesgo, 50 prioritarias y 250 endémicas.

Además, se prevé la explotación sostenible de los recursos naturales de la selva, entre ellos las maderas preciosas y acciones de cooperación para el manejo de incendios y el combate a la tala ilegal y la deforestación.

"Es la primera vez que nos reunimos los tres" líderes "para trabajar en pro del medio ambiente y de la prosperidad compartida de nuestros pueblos", dijo Sheinbaum.

La región selvática compartida se reparte casi en partes iguales entre Guatemala (2,7 millones de hectáreas) y México (2,4 millones) y en una menor medida con Belice (0,6 millones).

"México, Guatemala y Belice demuestran una vez más que nuestras fronteras políticas no dividen, sino que unen esfuerzos para preservar uno de los últimos pulmones del planeta y la herencia viva de los pueblos maya", dijo Briceño.

Arévalo expuso que los tres países están colaborando "para responder juntos a las amenazas comunes" y dijo que "estamos situados en el seno de uno de los pulmones naturales del mundo".

"La gran selva maya es historia viva de patrimonio cultural de toda la humanidad y de patrimonio natural de la humanidad.

Este territorio es una fuente invaluable, infinita y diversa de vida", expuso.

El diseño y ejecución de esta iniciativa estará a cargo del consejo de autoridades de áreas protegidas, integrado por funcionarios designados por los tres países; y el modelo propuesto será respaldado por la participación de organizaciones ambientales, del sector empresarial, de la academia y de la sociedad civil.

Para Sheinbaum, al "fortalecer la cooperación entre nuestras naciones" se busca "construir una región más conectada más sustentable más justa y profundamente comprometida con el bienestar de nuestros pueblos".

