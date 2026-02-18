México acumula 31 muertes por sarampión en 12 meses. Un bebé y dos niños están entre los fallecidos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los casos de sarampión en lo que va del año en México subieron a 3.418, superando en casi siete veces los contagios reportados hace un mes, mientras la cifra de fallecidos en los últimos 12 meses llegó a 31, anunció el gobierno federal el martes.

El país enfrenta el avance de los casos a menos de cuatro meses de la Copa del Mundo, lo que ha generado preocupación entre especialistas sobre el riesgo de multiplicación de los contagios durante la justa deportiva que atraerá a millones de turistas al país latinoamericano. México compartirá las 16 sedes del torneo junto Estados Unidos y Canadá, donde también hay casos de la enfermedad.

De acuerdo con el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud federal, los 3.418 casos registrados representan más de la mitad de los reportados en 2025, mientras tanto hay otros 10.057 sospechosos. Para el 16 de enero se habían contabilizado 506 casos.

El epicentro de los contagios sigue concentrado en el estado occidental de Jalisco, en particular en su capital Guadalajara, donde hasta el lunes se había reportado 1.995 casos confirmados y 4.090 sospechosos. En otros estados como Chiapas, Sinaloa, Tlaxcala, Michoacán, México, Sonora, Nuevo León y la Ciudad de México los contagios también siguen en aumento.

El mayor riesgo está en los niños

Entre enero y lo que va de febrero se han confirmado en México cuatro muertes por sarampión, mientras que el año pasado hubo 27 decesos.

La enfermedad del sarampión es muy contagiosa y afecta en particular a los niños. El virus se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas, y suele ocasionar fiebre alta, rinorrea, y sarpullido en el cuerpo.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el sarampión puede causar complicaciones graves, tales como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, sobre todo en niños malnutridos y pacientes inmunodeprimidos, lo que puede ocasionarles la muerte.

La primera muerte de este año ocurrió el 19 de enero en la localidad occidental de Coalcoman, estado Michoacán, donde se reportó el fallecimiento de un hombre de 64 años por sarampión, complicado con neumonía, según un informe de las autoridades estatales al que tuvo acceso The Associated Press.

Otra muerte se presentó a finales de enero en un hospital del estado central de Tlaxcala donde murió un bebé por sarampión y dificultades respiratorias.

El tercer deceso tuvo lugar en un hospital del estado norteño de Durango donde se anunció el 10 de febrero la muerte de un niño de ocho años que pertenecía a una familia de agricultores.

Las autoridades del estado de Jalisco reportaron el pasado miércoles el deceso de un niño de cuatro años en Guadalajara donde desde el 6 de febrero se extremaron los controles sanitarios y se ordenó el uso obligatorio del cubrebocas en las escuelas de la capital para contener los contagios entre los niños. En el Estado de México, vecino a la capital mexicana, también se recomendó la semana pasada el uso de cubrebocas en los centros educativos.

Pese al aumento de los casos en Guadalajara —donde estará una de las tres sedes mexicanas del Mundial— el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Pérez Gómez, se mostró confiado de que el brote estará controlado antes del evento deportivo, que se iniciará el 11 de junio. En la Ciudad de México y Monterrey, capital del estado norteño de Nuevo León, también se disputarán partidos del Mundial.

Desde inicios del 2025, cuando se reportaron los primeros contagios de sarampión en el estado norteño de Chihuahua, y lo que va de este año en México se han aplicado 16,2 millones de vacunas.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el martes que México dispone de suficientes vacunas de sarampión y anunció que para reforzar la inmunización su gobierno comprará 15 millones de vacunas adicionales a la OPS.