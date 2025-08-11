México: Acusan a Adidas de apropiación cultural

El modelo denominado "Oaxaca slip-on", elaborado por el diseñador estadounidense Willy Chavarria en colaboración con la multinacional alemana de las prendas deportivas, provocó el rechazo de defensores de las culturas prehispánicas e incluso de la propia presidenta Claudia Sheinbaum.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, anunció este lunes que denunciará formalmente a la compañía, ya que el modelo constituye un diseño único de los huaraches (sandalias) tradicionales zapotecas de la población de Villa Hidalgo Yalálag.

"Desde Oaxaca, nos pronunciamos para proteger el trabajo de nuestras comunidades. Este no es un acto aislado, sino parte de un esfuerzo institucional por reivindicar a las comunidades que, sistemáticamente, han sido marginadas, discriminadas y despojadas", dijo Jara.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) dio a conocer que procedió a "iniciar las acciones correspondientes" para proteger el patrimonio de los zapotecas.

Willy Chavarría presentó su polémico diseño el 4 de agosto en el Museo de Arte de Puerto Rico, como una versión urbana de los tradicionales huaraches mexicanos. (ANSA).

La mandataria dijo la semana pasada que el gobierno está revisando el caso para "garantizar que no haya usurpación o apropiación cultural de los pueblos originarios".

"Grandes empresas toman productos, ideas, diseños de comunidades indígenas de nuestro país. Estamos trabajando en una ley para garantizar además lo que ya existe", agregó Sheinbaum, que anticipó que puede haber "consecuencias económicas" frente a estas acciones.

"En realidad es una propiedad intelectual, colectiva.

Entonces, tiene que haber un resarcimiento, tiene que cumplirse con la Ley de patrimonio. Estamos estudiando también la vía legal", explicó la presidenta.

Este no es un caso único en el que se acusa a grandes compañías internacionales del sector de la moda de imitar diseños de grupos indígenas mexicanos.

En mayo de 2021, por ejemplo, las textiles Zara, de España y Anthropologie y Patowl de Estados Unidos fueron investigadas por las autoridades mexicanas por "apropiación cultural indebida" de diseños de grupos étnicos nacionales.

El Ministerio de Cultura exigió entonces a los fabricantes de estas prendas aclarar "con qué fundamentos se privatiza una propiedad colectiva" de las etnias, con diseños creados en tiempos ancestrales.

Zara, que forma parte del conglomerado hispano Inditex, fue acusada de copiar en su vestido Midi los tradicionales "huipiles" (trajes) de los pueblos de San Juan Colorado, en Oaxaca, y Anthropologie de "piratear" en sus pantalones cortos bordados Marka figuras propias del pueblo mixe, también de Oaxaca.

También la empresa que elabora las prendas de la diseñadora venezolano-estadounidense Carolina Herrera, fue acusada en 2019 de apropiarse de bordados de la comunidad de Tenango, en el estado de México, cerca de la capital. (ANSA).