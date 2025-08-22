México: Adidas pide disculpas por polémicas sandalias

El modelo de sandalia, "Oaxaca Slip-On", generó críticas, incluso de la presidenta Claudia Sheinbaum, y acusaciones de apropiación cultural, por estar inspirada en los huaraches, las tradicionales sandalias de cuero elaboradas por indígenas mexicanos.

Karen González, directora legal de Adidas México, reconoció que el diseño del calzado se basó en un modelo tradicional de la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag.

"Entendemos que esto pudo haber causado malestar, y por ello, ofrecemos disculpas públicas", declaró durante una ceremonia oficial. La ejecutiva también aseguró que, a partir de ahora, Adidas buscará la orientación y colaboración de la comunidad para futuros modelos, por respeto a la cultura local, que se basa en la artesanía para su supervivencia.

Tras su lanzamiento a principios de agosto, el calzado en cuestión fue retirado de las ventas en línea. El gobierno mexicano ha anunciado que solicitará una compensación económica a Adidas. (ANSA).