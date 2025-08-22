México: Adidas se disculpa con indígenas de Oaxaca

Una representación de la firma se trasladó a la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag, habitado por miembros de la etnia zapoteca, la misma a la que perteneció el expresidente Benito Juárez, una de las figuras históricas más veneradas del país, que gobernó durante los años más convulsos del siglo pasado, para ofrecer sus excusas.

El acto, que fue valorado como "histórico" por especialistas en cultura indígena y por la prensa local, fue celebrado en la explanada municipal y ante autoridades comunitarias, artesanos y funcionarios.

La directora legal y de cumplimiento de Adidas México, Karen González, admitió que el modelo "Oaxaca Slip-On", creado por el diseñador chicano Willy Chavarría, se basó en "la tradición artesanal de la Sierra Norte de Oaxaca".

Willy Chavarría presentó su polémico diseño el 4 de agosto en el Museo de Arte de Puerto Rico, como una versión urbana de los tradicionales huaraches mexicanos.

"A nombre de Adidas de México brindamos nuestro más sincero reconocimiento y respeto hacia la riqueza cultural de las comunidades indígenas de México, así como el profundo significado simbólico y tradicional de su valioso legado artesanal presente en las representaciones culturales y técnicas tradicionales que aquí atestiguamos", dijo González.

Luego, la ejecutiva firmó un acuerdo de colaboración entre la comunidad y la empresa selló el compromiso, pero no se divulgó de inmediato el contenido.

El rechazo de la comunidad indígena por la copia desautorizada de este diseño, que aún no se ha puesto a la venta, sigue a una oleada de casos en los cuales grandes compañías de la moda y los textiles, algunas europeas y estadounidenses, han sido acusadas de "piratería" de los diseños tradicionales de las etnias en México.

"Entendemos que esta situación pudo haber causado malestar", dijo González e indicó que en el futuro Adidas buscará "evitar actuar sin su guía y colaboración", y tratará de trabajar en forma "colaborativa" con la comunidad de Yalalag, mediante un "diálogo basado en el respeto y el reconocimiento de su herencia cultural".

Hace unos días, la propia presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al caso y dijo que se estaba revisando para "garantizar que haya usurpación o apropiación cultural de los pueblos originarios".

Grandes empresas toman productos, ideas, diseños de comunidades indígenas de nuestro país.

“Estamos trabajando en una ley para garantizar además lo que ya existe”, dijo la jefa de Estado, anticipando que “puede haber consecuencias económicas” por estos actos.

En mayo de 2021, las conocidas marcas textiles Zara, de España, y Anthroologie y Patowl de Estados Unidos fueron señaladas por “apropiación cultural indebida” de los diseños de grupos étnicos nacionales y el Ministerio de Cultura les exigió aclarar “con qué fundamentos se privatiza una propiedad colectiva”.

A su vez, en 2019, la empresa que elabora las prendas de la diseñadora venezolano-estadounidense Carolina Herrera fue acusada de apropiarse de bordados de la comunidad de Tenango, en el estado de México, cerca de la capital, entre otros casos.

