México: Aerolíneas mexicanas seguirán volando a Cuba

En el caso de las compañías estadounidenses, todavía no anuncian su decisión de si seguirán volando a ese país o suspenderán sus itinerarios.

El embajador cubano en México, Eugenio Martínez Enríquez, aseguró que su país "sigue abierto al turismo y reafirma su compromiso de ofrecer una experiencia segura y organizada a todos los visitantes", pese a la suspensión de entregas de petróleo de Venezuela y México, por las presiones del presidente estadounidense Donald Trump.

"Las autoridades aeronáuticas y las aerolíneas que operan estas rutas continúan trabajando de manera coordinada para asegurar la estabilidad de las operaciones, así como la seguridad y el bienestar de los pasajeros", señaló el diplomático en un mensaje a través de la red social X.

Air Canadá indicó que ante la suspensión de sus operaciones, programará vuelos especiales para unos 3.000 pasajeros que serán repatriados en los siguientes días.

La empresa dijo que tomó la decisión ante las advertencias sobre la "inestabilidad del suministro de turbosina en los aeropuertos cubanos y la confirmación del propio gobierno de la isla, que estima un desabasto de al menos un mes" (ANSA).