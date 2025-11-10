México.- Aeroméxico retomará su conexión directa entre Ciudad de México y Barcelona con 6 vuelos semanales

BARCELONA, 10 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Aeroméxico retomará la conexión directa entre Ciudad de México y Barcelona con 6 vuelos semanales con un Boeing 787 Dreamliner desde el 28 de marzo de 2026 hasta el 24 de octubre de 2026, según ha informado la aerolínea este lunes.

La recuperación de la ruta es el resultado de la labor conjunta de la aerolínea y el Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas de Barcelona (CDRA), organismo integrado por Aena, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y la Cámara de Comercio de Barcelona, con el apoyo de entidades como Turespaña, la Agència Catalana de Turisme, Acció y Turisme de Barcelona.

En 2024, el flujo de pasajeros entre Barcelona y Ciudad de México fue de 156.000, de los cuales 44.000 pasajeros fueron indirectos.

Esta nueva ruta, y a través del hub de Aeroméxico en Ciudad de México, también permitirá conectar con las principales ciudades del país como Guadalajara, Monterrey, Cancún, Tijuana y más, así como conectar con ciudades en Norteamérica, como Vancouver, Toronto, Montreal, entre otras.

"La capital mexicana figura entre los principales destinos de la exportación aérea desde Barcelona y es, a su vez, de los principales orígenes de la importación aérea de la región", aseguran los promotores, que también aluden a los intensos flujos turísticos en ambos sentidos y los fuertes lazos empresariales, en sus palabras.