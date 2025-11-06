México.- Aeroméxico vuelve a cotizar en EEUU y en México tras recaudar €192 millones

MADRID, 6 nov. 2025 (Europa Press) -

La aerolínea Aeroméxico regresa al mercado bursátil en Estados Unidos y en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) este jueves, 6 de noviembre, tras recaudar unos US$222,8 millones (192 millones de euros) en su oferta pública inicial (OPI) con el respaldo del fondo Apollo Global y de la empresa estadounidense Delta.

La firma ha colocado 27,4 millones de acciones a un precio de 35,34 pesos por acción (1,63 euros por cada título), según explicó en un comunicado.

Además, Aeroméxico vendió junto a algunos accionistas 11,7 millones de American Depositary Shares (ADS) a US$19 cada una, dentro del rango de US$18 a US$20 promocionado. De esta manera, la aerolínea iniciará su cotización en ambas plazas bursátiles bajo la clave AERO.

La aerolínea mexicana abandonó el mercado bursátil en 2022 como parte de su proceso de reestructuración en el marco del Capítulo de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

Aeroméxico retomó sus planes de cotización hace tres semanas después de descartarlos en un principio en febrero como consecuencia de la imposición gradual de aranceles por parte del presidente estadounidense Donald Trump.

Su salida a Bolsa se produce apenas una semana después de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos emitiera una orden por la que se suprimían las 13 rutas actuales o previstas de las aerolíneas mexicanas con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por la cancelación por parte de México de vuelos de aerolíneas estadounidenses durante los últimos tres años.