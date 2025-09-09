México: Al menos 10 muertos y casi 50 heridos después de que un tren arrolle a un autobús en México
México.- Al menos 10 muertos y casi 50 heridos después de que un tren arrolle a un autobús en México
Madrid, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -
Al menos diez personas han muerto y 47 han resultado heridas en Atlacomulco, en el noroeste de México, después de que un tren arrollase y partiese en dos un autobús de pasajeros de dos pisos.
El accidente ha ocurrido a raíz de que el conductor del autobús intentase atravesar un paso antes de que llegase el tren, tras lo que el vehículo ha recibido un fuerte impacto antes de ser arrastrado varios metros, según el comunicado de la empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City de México, que ha expresado "sus más sentidas condolencias a los familiares" de las víctimas.
Tras la llegada de los servicios sanitarios, de emergencias y de seguridad, los rescatistas desplegados sacaron con cuerdas y camillas a los pasajeros heridos, trasladados acto seguido al hospital, según ha recogido el diario mexicano 'La Prensa'.
En el lugar de los hechos se personó también un responsable de la Fiscalía, que inició la investigación sobre los hechos y los posibles cargos que se puedan imputar.
Por su parte, el Ayuntamiento de Atlacomulco, en el estado de México, ha lamentado el "trágico accidente" y ha enviado su "más sentido pésame" a los seres queridos de las víctimas.
