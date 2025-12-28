México.- Al menos 15 heridos al descarrilar el tren Interoceánico en el sur de México

MADRID, 28 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Al menos 15 personas han resultado heridas este domingo en el sur de México al descarrilar la locomotora principal del tren de pasajeros Interoceánico a la altura del estado de Oaxaca. El gobernador Salomón Jara ha ofrecido este balance preliminar del siniestro, ocurrido cuando el tren, con 241 pasajeros y nueve empleados, viajaba por el municipio de Asunción Ixtaltepec en su ruta que conecta el golfo de México con el Pacífico. Los 15 heridos, ha indicado Jara en su cuenta de X, han sido atendidos "de forma inmediata, conforme a los protocolos de emergencia, y canalizados para su valoración médica correspondiente" a los hospitales cercanos de los municipios de Juchitán y Matías Romero, en la región del Istmo de Tehuantepec.