México.- (AMP) Iberojet inaugura la ruta directa Madrid-Querétaro (México) y ampliará su conectividad en mayo de 2026

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) - Iberojet inauguró el pasado 20 de diciembre la nueva ruta directa entre Madrid y Querétaro (México), un servicio directo operado en exclusiva por la aerolínea de Ávoris, que se ampliará a dos frecuencias semanales desde la última semana del mes de mayo de 2026, de cara al próximo mundial de fútbol.

En concreto, la ruta operará en modalidad de línea regular a bordo de los Airbus A350-900, pudiendo contratarse en la página web de Iberojet, las agencias de viajes de España y México y también en los programas de los turoperadores Catai, Travelplan y Special Tours de la división de Grupo Barceló.

Desde la compañía ha resaltado en un comunicado que esta nueva conexión representa un "impulso significativo" para el turismo y los negocios entre ambos países, favoreciendo un flujo constante de viajeros durante todo el año.

El acto de inauguración, celebrado en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, contó con una destacada representación institucional y directiva. Estuvo presente el director del aeropuerto de Aena, Mario Otero, mientras que por parte de Iberojet asistieron su director general, José Ignacio Lugo, y el director comercial, Mario Domínguez.

Asimismo, el director general de relaciones institucionales y comunicación de Ávoris, Carlos Garrido, participó en el corte de cinta del vuelo.

Para Iberojet, la presencia de Aena en el corte de cinta subrayó el carácter estratégico de esta nueva conexión para el aeropuerto madrileño y para la conectividad entre España y el centro de México.

RECIBIMIENTO EN QUERÉTARO

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, acompañado por el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, encabezó en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro la ceremonia para recibir el primer vuelo directo procedente de Madrid.

En el acto, el mandatario estatal destacó que la apertura de esta ruta aérea representa un paso relevante para la consolidación de Querétaro como un destino con proyección internacional, y en particular con España, país que recordó que "es el segundo socio comercial de la entidad".

En su intervención, Duarte Cuadrado, resaltó a Querétaro como un protagonista, en un momento en el que el mundo estará pendiente del Mundial de Futbol que se llevará a cabo en México.