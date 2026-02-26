México: Amplio rechazo a proyecto de reforma electoral

Entre otras cosas, la iniciativa pretende eliminar 32 de las 128 bancas del Senado, que son llamados "legisladores de partido o plurinominales", que suelen ganarse su cargo sin hacer campaña, y reduce 25% los gastos de partidos, pero también del aparato organizador de los comicios.

Inclusive, se pretende eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), es decir, el "conteo rápido" oficial que permite conocer con anticipación los resultados la misma noche posterior al cierre de las urnas y sustituirlo por el cómputo ordinario de sufragios.

Los expresidentes del Instituto Nacional Electoral (INE), Carlos Ugalde y Leonardo Valdés, alertaron que esto podría hacer "perder la certeza y confianza en los procesos electorales" pues el PREP permite mediante un muestreo científico "llenar el vacío de información" mientras se organiza el conteo de votos.

A su juicio, la desaparición de este conteo "aumentaría la incertidumbre, debilitaría la transparencia inmediata y elevaría el riesgo de desinformación y conflicto postelectoral, erosionando la confianza" de los ciudadanos en el proceso electoral.

La oposición también alzó la voz para reprobar lo que llamó un intento de "dinamitar la democracia" y cuestionó que se omita en el proyecto el combate a "la intervención del crimen organizado en los procesos electorales".

"Es una reforma que quiere terminar con los partidos de oposición y fortalecer los cacicazgos", dijo Rubén Moreira, jefe de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro).

Moreira, exgobernador del estado norteño de Coahuila, llamó a la iniciativa una "Ley Maduro", en referencia al encarcelado expresidente de Venezuela Nicolás Maduro" acusado de hacer trampa en las elecciones para reelegirse.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió su iniciativa, al señalar que, en el caso del Senado, elimina la representación proporcional porque sus miembros deben ser solo representantes de cada uno de los 32 estados del país, según los principios republicanos.

Las principales formaciones aliadas del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, centroizquierda) en el Congreso, se rebelaron también contra el proyecto, bajo el argumento de que "no se ajusta a la realidad política del país".

El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Armando Melgar, que apoya a Morena, dijo que no respaldará propuestas como "la eliminación de los plurinominales ni tampoco nada que implique socavar la autonomía del INE.

Inclusive, la exdirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, ahora del Partido del Trabajo (PT, izquierda), también asociada a Morena, calificó como "fuera de toda realidad" la iniciativa.

El líder del centrista Movimiento Ciudadano (MC,), Jorge Alvarez, afirmó que se trata de un "grave error" que pretende "concentrar aún más el poder" y acusó a Morena de "actuar como si fueran a gobernar siempre" pero recordó que "el poder no es eterno". (ANSA).