México analiza acción legal contra Musk tras comentarios sobre presidenta

CIUDAD DE MÉXICO, 24 feb (Reuters) - La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo el martes que su Gobierno está considerando acciones legales contra el magnate Elon Musk tras un comentario sobre ella a raíz de la detención el fin de semana de un poderoso líder del narcotráfico y los violentos incidentes que sucedieron después

En X, la red social de la que es dueño Musk, también director general de Tesla, respondió el domingo con "solo dice lo que le dicen sus jefes del cártel" a una pregunta de otro usuario sobre un video pasado en el que se veía a la mandataria afirmar que volver a la "guerra contra el narcotráfico" desarrollada por anteriores gobernantes mexicanos "no es opción"

"Estamos considerando si hacemos algún asunto legal", dijo la mandataria el martes en su conferencia de prensa diaria, al ser preguntada sobre los comentarios de Musk. Agregó que los abogados del Gobierno están revisando actualmente la cuestión. El incidente se produce después de la operación antidrogas desplegada el domingo por fuerzas especiales mexicanas que significó la captura y posterior muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", en el occidente del país y que tuvo como represalia acciones violentas de presuntos criminales en distintas partes del territorio nacional, como quema de vehículos y edificios. (Reporte de Aida Peláez-Fernández y Raúl Cortés Fernández; Editado por Diego Oré)