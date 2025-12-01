México.- Andalucía exigirá al Gobierno que el cierre de mercados por la peste porcina se haga por comunidades afectadas

ALMERÍA, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado este lunes que el Gobierno autonómico exigirá al Ministerio de Agricultura que los cierres de los mercados por el brote de peste porcina africana confirmado en Cataluña se hagan "por comunidades" de manera que "si no hay casos en una, ésta no se vea afectada" por el bloqueo que, por el momento, han declarado México y China. A Andalucía esta enfermedad "no ha llegado y haremos todo lo posible para no llegue nunca".

Así lo ha señalado el consejero en declaraciones a los medios en Almería, en las que ha mandado un mensaje de "solidaridad" a los ganaderos catalanes, a cuyo sector ha ofrecido ayuda para "entre todos, ser capaces de atajar" el brote de peste porcina africana, que ha reaparecido en España después de 31 años. En el caso de Andalucía, algo más del 54% de lo que exporta de porcino, lo hace al mercado europeo. El consejero Fernández-Pacheco ha confiado en que el brote "no cruce a Andalucía".

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha convocado este lunes al sector para analizar medidas después de confirmarse varios positivos por peste porcina africana (PPA) en jabalíes silvestres hallados muertos el pasado 26 de noviembre en Bellaterra (Barcelona). Fuentes de la Consejería confirman a Europa Press la reunión después de que los servicios veterinarios oficiales de la Generalitat de Cataluña hayan notificado nuevos positivos de la enfermedad desde noviembre de 1994, según el Ministerio de Agricultura.

Agricultura ha explicado que se trata de una enfermedad no zoonósica, es decir, las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos. Está considerada por la Unión Europea (UE) como enfermedad de categoría A, por lo que los Estados miembros deben adoptar medidas precisas para lograr su control y erradicación lo antes posible en las zonas afectadas.

El departamento que lidera Luis Planas ha solicitado al sector que extreme todas las medidas de bioseguridad y vigilancia en las explotaciones de ganado porcino y jabalíes, y en el transporte de animales. Además, recuerda la obligación de comunicar a los servicios oficiales de las comunidades autónomas sobre cualquier sospecha que se detecte, tanto en jabalíes silvestres como en explotaciones de ganado porcino en todo el territorio nacional. Así, se han iniciado ya las investigaciones sobre el posible origen de la enfermedad detectada en estos animales salvajes.

La PPA se encuentra presente en la Unión Europea, desde su entrada en los países bálticos y Polonia proveniente de Rusia en 2014. En la actualidad afecta a las poblaciones de jabalíes silvestres y, en algunos casos, a explotaciones de cerdos domésticos en un total de 13 países (Italia, Alemania, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, República Checa, Hungría, Grecia, Rumanía, Bulgaria y Croacia). Desde que la enfermedad entró en la UE, Bélgica, Suecia y la República Checa lograron su erradicación tras aplicar estrictas medidas de control y vigilancia en poblaciones de jabalíes silvestres, tras una incursión puntual por salto a larga distancia, como ha sido el caso detectado en España.