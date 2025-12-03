México anuncia aumento 13% al salario mínimo para 2026

(Actuaiza con nueva información)

CIUDAD DE MÉXICO, 3 dic - El Gobierno de México anunció el miércoles que aumentará el salario mínimo en un 13% en 2026, continuando con una serie de incrementos sustanciales al salario base realizadas por administraciones de izquierda en los últimos años.

El salario mínimo aumentará a 315,04 pesos (US$17,27) al día, como parte de un acuerdo entre los líderes sindicales, empresariales y gubernamentales, informó el secretario del Trabajo, Marath Bolaños.

El aumento del salario mínimo en 2026 supondrá un incremento acumulado de los salarios de alrededor del 150% desde 2018 en la segunda economía más grande de América Latina.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que la decisión se había tomado tras consultar con la Secretaría de Hacienda y el banco central. "No tiene un impacto inflacionario", dijo sobre el aumento salarial.

Sheinbaum ha afirmado que, en los últimos siete años, los aumentos salariales han reducido significativamente la pobreza.

El Gobierno también va a enviar un anunciado proyecto de ley al Congreso para reducir gradualmente la semana laboral de 48 a 40 horas para 2030, dijo Bolaños durante la rueda de prensa matutina de la presidenta, añadiendo que esto generaría más puestos de trabajo.

La reducción de la jornada laboral semanal comenzará en 2027 y se aplicará de forma gradual, recortando dos horas cada año hasta 2030.

(US$1 = 18,2453 pesos mexicanos)

(Reporte de Lizbeth Díaz y Aída Pelaez-Fernández. Editado por Adriana Barrera)