México anuncia el envío a Estados Unidos de 37 integrantes de organizaciones criminales

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México anunció el martes el envío a Estados Unidos de 37 criminales, el tercer traslado que realiza en menos de un año y que se da a pocos días de las exigencias que hizo Washington de acciones más contundentes para enfrentar a los cárteles mexicanos.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo en su cuenta de X que los 37 “operadores de organizaciones criminales” fueron enviados a cárceles de seis ciudades de Estados Unidos a bordo de siete aeronaves bajo un fuerte resguardo de las fuerzas militares, según imágenes que difundió el gobierno.

García Harfuch indicó que los traslados se realizaron conforme a la ley mexicana, y “bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional”. El alto funcionario justificó los envíos alegando que los criminales representaban “una amenaza real para la seguridad del país”, pero no ofreció detalles.

En agosto pasado, el secretario de Seguridad admitió que algunos de los capos mexicanos enviados a Estados Unidos mantenían operaciones criminales desde las cárceles y había riesgo de que pudieran salir en libertad gracias a medidas judiciales.

Los detenidos, entre los que figuran integrantes de los poderosos cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa, fueron enviados el martes a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego.

“Con este traslado ya son 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país”, agregó García Harfuch.

El Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre los nuevos traslados.

Entre los trasladados están Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del Cártel del Noreste, quien era requerido por la DEA acusado de tráfico de drogas; Luis Alonso Navarro y Luis Carlos Dávalos, miembros del CJNG; Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, quien estaba vinculado al cártel de Los Beltrán Leyva y era solicitado por la DEA por narcoterrorismo y tráfico de drogas, y Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, operador logístico del Cártel de Sinaloa, encargado del tráfico de estupefacientes a Estados Unidos, informó a The Associated Press el gabinete de Seguridad.

En el grupo también está José Luis Sánchez Valencia, familiar del líder del CJNG, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora”, quien en mayo pasado fue imputada por las autoridades estadounidenses por colaborar supuestamente con el CJNG, uno de los seis cárteles mexicanos que Washington designó como organización terrorista.

Aunque entre los 37 criminales trasladados no figuran importantes cabecillas de los cárteles mexicanos, el analista de seguridad David Saucedo dijo a The Associated Press que en el grupo hay “personajes de alto nivel” requeridos por las autoridades estadounidenses y delincuentes que presuntamente seguían cometiendo delitos desde las cárceles.

En febrero del año pasado México envió a Estados Unidos a 29 capos, entre quienes estaba Rafael Caro Quintero, al que busca procesar por varios cargos, entre ellos orquestar la muerte de un agente de la agencia antidrogas estadounidense DEA ocurrido en 1985.

Seis meses después, las autoridades mexicanas trasladaron a un segundo grupo de 26 personas requeridas en Estados Unidos por presuntos vínculos con organizaciones narcotraficantes.

A inicios de la semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación telefónica con el mandatario Donald Trump, quien había insistido en su intención de realizar acciones militares terrestres en México contra los cárteles. En esta oportunidad la declaración de Trump generó preocupación en México debido a que se dio pocos días después de la incursión que realizaron militares estadounidenses en Caracas para detener al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores y trasladarlos a Nueva York donde enfrentan un proceso por narcotráfico.

Las autoridades mexicanas han descartado de manera reiterada la posibilidad de una acción unilateral estadounidense en México y han mostrado su disposición a colaborar con Washington en materia de seguridad, pero con respeto a la soberanía.

Esa postura fue ratificada en la conversación telefónica que sostuvieron el 15 de enero el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la que coincidieron en que es necesario “hacer más” para enfrentar las “amenazas compartidas”.

Pese a que Sheinbaum desestimó los comentarios de Trump, para algunos analistas este tercer envío de criminales respondió a las recientes presiones de Washington.

“Él (Trump) estuvo utilizando durante meses el chantaje arancelario y le funcionó bastante bien. Y ahora va a estar utilizando el chantaje de no repetir en México lo que hizo en Caracas”, afirmó Saucedo.

En coincidencia con esta operación, las autoridades federales informaron el martes de la captura en la ciudad fronteriza de Matamoros de José Ignacio Vega, alias “Nacho Vega”, vinculado al Cártel del Golfo y acusado en Texas de importación, distribución y contrabando de drogas, y en el estado norteño de Sinaloa del arresto de dos ciudadanos estadounidenses buscados por las autoridades de Montana por delitos vinculados al narcotráfico.

Las periodistas de The Associated Press Megan Janetsky y María Verza contribuyeron con este despacho desde Ciudad de México.