México anuncia inicio de evaluación previa a la revisión del T-MEC

El gobierno de México anunció este martes el inicio de un periodo de evaluación previo a la revisión en enero próximo del T-MEC, el acuerdo comercial que mantiene con Estados Unidos y Canadá, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Vigente desde 2020, el T-MEC supuso una reforma y modernización del acuerdo comercial que los tres países mantenían desde la década de 1990, llevada a cabo por exigencia de Donald Trump durante su primer mandato como presidente estadounidense (2017-2021).

Con su regreso al poder este año, Trump lanzó una guerra arancelaria global que pone nuevamente en riesgo el propósito del tratado, al amenazar con gravar las exportaciones de sus socios norteamericanos si estos no actúan para frenar el narcotráfico y la migración irregular hacia Estados Unidos.

"Entre ahora y enero tenemos que hacer una evaluación de cómo funcionó el actual tratado, el T-MEC (...) y entonces estar, ya con esas evaluaciones, listos para empezar la revisión del tratado", dijo Ebrard en un video divulgado en sus redes sociales.

El funcionario explicó que tanto México como sus contrapartes publicarán entre este martes y el miércoles avisos oficiales en los que se establece cómo se efectuará el proceso de evaluación y consultas.

"La intención es la evaluación, la ponderación de qué avanzó este tratado y qué revisión le podemos hacer. Qué le podemos adicionar para que sea mejor en el futuro", agregó Ebrard.

El anuncio ocurre dos días antes del arribo a México del primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien visitará el país el próximo jueves y viernes para dialogar sobre comercio e inversiones con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Trump insiste en que los actuales términos del T-MEC son lesivos para la economía estadounidense y ha aplicado por ello tarifas aduaneras a algunos de los productos que exportan sus socios.

