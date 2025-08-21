México anuncia inversión pública en sector eléctrico por unos US$8200 millones

México invertirá unos US$8200 millones de fondos públicos para ampliar y modernizar el sistema de distribución eléctrica del país, anunció este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum.

Tras una reforma del gobierno de izquierda, que en octubre pasado revirtió leyes que abrían parcialmente la producción de energía a privados, el Estado nuevamente tiene un papel dominante en el sector.

Esta inyección de capital forma parte de un plan para el periodo 2025-2030, que suma unos US$32.000 millones y que ya había sido anunciado en septiembre pasado.

"Es una inversión muy importante. Son US$8177 millones para el sistema de transmisión de energía eléctrica de nuestro país", dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matinal.

En la misma conferencia, la secretaria de Energía, Luz Elena González, informó que se construirán "275 nuevas líneas estratégicas y 524 subestaciones eléctricas".

Sheinbaum dijo que estas inversiones buscan dar "certidumbre" de que habrá suficiente electricidad para la población y para el desarrollo industrial y comercial.

La reforma de octubre pasado, impulsada desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), predecesor y aliado de la actual presidenta, mantiene la puerta abierta a las inversiones privadas, pero de manera muy limitada.

El gigante energético español Iberdrola anunció el mes pasado la venta de su filial mexicana por US$4200 millones al grupo Cox ABG, también de España.

La empresa, duramente criticada por López Obrador, sostuvo que la transacción responde a una estrategia de centrarse en otros mercados más rentables, como Estados Unidos y Reino Unido, según indicó el 31 de julio.