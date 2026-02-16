México anuncia plan de acción con Canadá en minerales, infraestructura, seguridad y comercio

CIUDAD DE MÉXICO, 16 feb (Reuters) - El secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, anunció el lunes que los gobiernos de México y Canadá presentarán en el segundo semestre del año un plan de acción para sectores como minerales, infraestructura y seguridad de las cadenas de suministro.

El funcionario hizo el anuncio a reporteros al salir de una reunión con una delegación de autoridades y empresarios canadienses que está de visita en el país latinoamericano, encabezada por el ministro Dominic LeBlanc, quien representará a Ottawa cuando se revise este año el tratado comercial de Norteamérica (TMEC) a mediados de año.

"Canadá es un aliado, es un socio muy confiable para México, nos ha ido muy bien en economía, en inversión, en comercio y lo vamos a hacer crecer", dijo Ebrard, quien afirmó que el plan de acción sería para los próximos años e incluye también inversiones en puertos.

En respuesta a una pregunta de un reportero en inglés, añadió que el plan de acción bilateral comenzará a prepararse el próximo mes y busca "ampliar la inversión, incrementar el comercio, reducir las dificultades u obstáculos regulatorios y facilitar la inversión".

El acercamiento entre autoridades económicas y comerciales de México y Canadá se produce después de la administración de Donald Trump puso en duda la continuidad del TMEC, tratado del que Estados Unidos forma parte con los otros dos países y tensó las relaciones con ambas naciones al imponer aranceles a sus productos. (Reporte de Raúl Cortés Fernández)