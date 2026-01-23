México anuncia plan de contingencia ante posibles fallas eléctricas por tormenta invernal en EE. UU

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades mexicanas anunciaron el viernes un plan de contingencia para enfrentar las posibles fallas en el suministro eléctrico que podría ocasionar la enorme tormenta invernal que golpea varios estados de Estados Unidos, entre ellos Texas, desde donde México se abastece de gas para la generación de electricidad de algunas de sus plantas.

La estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) dijo en un comunicado que para “minimizar el riesgo operativo” que podría ocasionar la tormenta invernal del vecino país, se contará con un poco más de 28.000 megavatios de capacidad disponible que no requiere gas.

Según el gobierno, esas capacidades disponibles “serán suficientes para mantener el suministro de energía eléctrica en el país”.

La CFE también dispondrá de dos terminales de regasificación de GNL con capacidad de abastecer hasta 350.000 metros cúbicos al interior del país, refiere el comunicado.

En febrero del 2021, México enfrentó un apagón que comenzó en los estados del norte y que luego escaló a nivel nacional y afectó 26 de los 32 estados debido a una tormenta invernal que ocasionó el congelamiento de los ductos e infraestructura empleada para transportar gas desde Texas hacia el territorio mexicano.

Ante la posibilidad de que la contingencia climática de Texas –que es el mayor proveedor de gas de México– ocasione un alza en el precio del gas, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum desestimó un posible incremento y dijo el viernes en su conferencia matutina que “existe un contrato especial en el que se establece bajo qué condiciones puede aumentar el precio de ese energético”.

Asimismo, la CFE informó que, para reducir los impactos por la volatilidad internacional en el precio del gas, dispone de un programa de coberturas financieras que acotan el precio en rangos convenientes y disminuyen la exposición en periodos de alta volatilidad.

La Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad hicieron el viernes un llamado a los mexicanos a reforzar las medidas de autoprotección ante el marcado descenso de temperatura y las condiciones invernales que prevalecerán hasta el domingo en buena parte del país.

El Servicio Meteorológico Nacional señaló en un comunicado que derivado de la tormenta invernal, una masa de aire ártico y un río atmosférico, se “potenciará el frío y se generará un temporal de lluvias, vientos intensos y nevadas” que se desplazarán progresivamente del noroeste hacia el noreste y centro del territorio mexicano.