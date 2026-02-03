México anuncia un plan que aumenta la inversión pública en 2% del PIB este año

El gobierno de México aumentará este año la inversión pública en un monto equivalente a dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), que se destinará principalmente a obras de infraestructura, informó este martes la presidenta Claudia Sheinbaum.

El plan apunta a invertir un total de 5,6 billones de pesos (325.000 millones de dólares) entre 2026 y 2030 en obras de servicios básicos, vivienda y conectividad, orientadas a la población, y también a la actividad productiva, con la construcción de puertos, trenes y aeropuertos.

El programa se anuncia días después de que un reporte oficial mostrara que la economía mexicana registró en 2025 un crecimiento de apenas 0,7%, su peor desempeño desde el descalabro que supuso la pandemia del covid en 2020.

"Vamos a aumentar la inversión en (...) 2% del PIB. O sea, la inversión pública en carreteras, en agua, en energía", subrayó Sheinbaum durante su habitual rueda de prensa matinal.

Para este año, el monto adicional de inversión será de 722.000 millones de pesos (41.860 millones de dólares), precisó la mandataria.

Destacó que la mayor parte del plan se realizará con recursos públicos y el resto mediante un esquema de "inversión mixta" entre el gobierno y empresas privadas.

El plan contempla 1.500 proyectos en ocho sectores estratégicos entre los que destaca el de energía, al que se destinará un 54,2% del total de inversiones en los próximos cuatro años, según la presentación elaborada por la Secretaría de Hacienda.

Le siguen la construcción de trenes, con el 15,6% de los recursos; de carreteras, con el 13,9%, además de puertos, salud, agua, educación y aeropuertos.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, afirmó que tras sondear el plan con diversos actores del sector privado, como la banca e inversores institucionales, el gobierno podrá conseguir financiamiento "bajo condiciones muy adecuadas".

Destacó asimismo que el incremento de la inversión redundará en el crecimiento económico este año, donde esperan una expansión del PIB de entre 2,5% y 3%, superior al 2,3% que estimaban en septiembre pasado.

"La intención es empezar desde muy temprano (el plan) para que pueda tener un impacto durante el año calendario", agregó Amador.