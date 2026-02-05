México: aparece en costas mexicanas molusco venenoso

La Unidad de Protección Civil del estado señaló que el animal, tan venenoso que un contacto mínimo mediante presión puede provocar una severa reacción alérgica en las personas e incluso llevarlas a la muerte, fue avistado en el puerto turístico de Manzanillo.

En un comunicado, el gobierno de Colima exhortó a la población a "extremar precauciones y evitar cualquier contacto" con el animal, que mide entre tres y cuatro centímetros, es de color azul intenso y cuya presencia es atribuida por expertos a las altas temperaturas del mar en la zona, derivadas del cambio climático global.

En caso de una picadura, que puede desatar mareos, vómitos y dolor de cabeza, se pidió llamar de inmediato a la línea de emergencia 911 o "acudir a recibir atención médica", pero evitar "intentar cualquier acción" que puede ser sancionada por la ley.

Conocido científicamente como "Glaucus atlanticus", este animal es un nudibranquio pelágico que vive en aguas medias y superficiales y suele evitar el fondo marino y la costa, aunque ya había sido visto hace un año en las Islas Canarias, España.

Los especialistas consideran que el molusco, que tiene un aspecto muy parecido a un dragón, que posee un largo tronco y seis apéndices llamadas "ceratas" y unos colores muy llamativos, llegó a Colima "arrastrado por corrientes" (ANSA).