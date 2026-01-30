México apela a vía diplomática ante amenaza de aranceles de Trump por envío crudo a Cuba

CIUDAD DE MÉXICO, 30 ene (Reuters) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el viernes que su gobierno contactará al de Estados Unidos y usará las vías diplomáticas necesarias ante la amenaza de su homólogo Donald Trump de imponer nuevos aranceles a los países que suministran petróleo a Cuba

La mandataria apeló al principio de soberanía de los países para defender los envíos de crudo, que han tensado la relación entre Ciudad de México y Washington, al convertirse el país latinoamericano en el principal proveedor de crudo de la isla caribeña, después del ataque militar estadounidense a Venezuela y el bloqueo marítimo de buques petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos

Sheinbaum informó que instruyó al canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, a que contacte a sus contrapartes en Estados Unidos para conocer el detalle del decreto firmado el jueves por Trump

Agregó que la medida estadounidense amenaza con desencadenar una crisis humanitaria en la isla caribeña y dijo que México buscará distintas alternativas para ayudar al pueblo cubano, sin ofrecer más detalles (Reporte de Raúl Cortés Fernández y Adriana Barrera)