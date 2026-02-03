México aporrea a Panamá y Dominicana lidera la Serie del Caribe

En su debut en la Serie del Caribe, Panamá fue apaleada 11x4 este martes por México Rojo mientras que República Dominicana se apuntó su segundo triunfo al imponerse 5x3 a Puerto Rico, en la segunda jornada del torneo en el estadio Panamericano de béisbol de Jalisco.

En el partido estelar, los Charros de Jalisco denominados México Rojo aprovecharon un desastroso pitcheo de los Federales de Chiriquí panameños, y lograron una escandalosa pizarra de 11x4.

La novena panameña recibió un impacto demoledor en el primer inning. Los Charros le llenaron la casa al pitcher abridor canalero Paolo Espino. Entonces apareció Bligh Madris para conectar un cuadrangular por el bosque derecho y lograr el grand slam para México Rojo.

Los toleteros locales siguieron repartiendo candela y en el tercer episodio cosecharon un racimo de siete carreras, la primera de estas con un jonrón solitario de Julián Ornelas.

Espino se bajó de la loma y los relevistas Kevin Miranda y Alberto Guerrero sufrieron para poder remediar el problema.

México Rojo no anotó más y Panamá registró dos carreras en el sexto rollo para hacer decorosa su derrota, gracias a un palo de vuelta entera de Johan Camargo, quien se llevó por delante a Austin Dennis.

Los Federales timbraron dos carreras más en el cierre de la novena. Adrián Sugastey produjo una y anotó otra.

Luis Rodríguez fue el pitcher ganador y Espino cargó con la derrota.

México Rojo va 1-1 en este clásico caribeño y Panamá empieza con 0-1.

- Dominicana resiste ante Puerto Rico -

A primera hora, con el segundo salvamento de Jimmy Cordero, República Dominicana venció 5x3 a Puerto Rico.

Los Leones del Escogido dominicanos, campeones defensores, llevan marca de 2-0 en este clásico caribeño y los Cangrejeros de Santurce puertorriqueños van 1-1.

"Enny Romero nos dio cinco innings de calidad y el bullpen hizo tremendo trabajo manteniéndonos en juego, y además los muchachos capitalizaron temprano", resumió Ramón Santiago, mánager de República Dominicana.

El veterano lanzador Daryl Thompson abrió por Puerto Rico y tuvo un hostil recibimiento de los toleteros quisqueyanos.

En su breve labor de dos tercios, Thompson regaló un boleto y después se le vino encima una ofensiva de tres imparables liderada por Junior Lake. El saldo fue de tres carreras en la primera entrada.

Erik González produjo la cuarta carrera dominicana con un doblete en el segundo rollo.

Lake recibió pasaporte en el quinto episodio y luego pasó por la registradora remolcado por un doblete de Christian Adames.

Enny Romero fue el serpentinero inicialista del Escogido y se bajó del montículo sin rasguños al término de la quinta entrada.

Luis Frías tomó el lugar de Romero y pronto se metió en problemas: casa llena sin out. Los tres Cangrejeros pasaron por la registradora en el sexto capítulo. El mánager dominicano bajó al relevista para evitar más daño.

La pesadilla se repitió para el pitcheo del Escogido en la séptima entrada. A Jefry Yan se le llenaron los senderos con dos outs, pero salió ileso.

Los lanzadores ex ligas mayores Alex Colomé en la octava y Jimmy Cordero en la novena sofocaron la rebelión boricua. Romero fue el pitcher ganador y Thompson cargó con la derrota.

Anotación:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Puerto Rico 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 9 2

República Dominicana 3 1 0 0 1 0 0 0 X 5 7 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

México Rojo 4 0 7 0 0 0 0 0 0 11 7 1

Panamá 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 9 0

Tabla de posiciones

G P PCT JD CA CR

1. República Dominicana 2 0 1.000 - 10 7

2. Puerto Rico 1 1 .500 1 8 9

3. México Rojo 1 1 .500 1 15 9

4. Panamá 0 1 .000 1.5 4 11

5. México Verde 0 1 .000 1.5 4 5