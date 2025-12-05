México apunta a una actuación histórica apoyado en la localía

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México tuvo un mal desempeño en el último Mundial de Qatar y últimamente no ha rendido bien, pero algunos jugadores y el técnico Javier Aguirre creen que tener la ventaja de jugar en casa contra rivales a los que ya han derrotado antes podría llevarles a una actuación histórica en la edición de 2026.

Los mexicanos jugarán contra Sudáfrica en el partido inaugural del torneo el 11 de junio en el estadio Azteca. También se enfrentarán a Corea del Sur el 18 de junio en Guadalajara. Su tercer rival saldrá de la repesca europea entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda, volviendo a la Ciudad de México para jugar el 24 de junio.

“Nos enfrentamos a Corea, y no es un equipo fácil; hacen su trabajo, son disciplinados y organizados. Sudáfrica tampoco lo es; son buenos equipos, pero nosotros tenemos una oportunidad, jugamos en casa y con nuestra gente”, dijo Aguirre.

México jugó contra Corea del Sur dos veces en la historia de los mundiales, venciéndolos en la primera ronda de Francia 1998 y luego en Rusia 2018.

Ambos equipos empataron 2-2 en un partido amistoso el pasado septiembre.

“Es básicamente un equipo europeo, todos menos su portero están en Europa y tienen un entrenador (Hong Myung-bo) capaz al que conozco”, dijo Aguirre. “Son fuertes físicamente y eso los hace un rival muy complicado”.

México ha jugado contra Sudáfrica una vez en la historia de la Copa del Mundo, en el partido inaugural del Mundial 2010, un empate 1-1 que también se jugó el 11 de junio.

"No va a haber rival fácil, pero pudo ser peor. Yo creo que es un buen grupo, del que se pueden sacar muchas cosas positivas y vamos partido a partido porque lo que queremos es ganar y quedar primeros", dijo el delantero Raúl Jiménez.

En el Mundial 2010, la selección mexicana de aquel entonces era dirigida por Aguirre, quien ahora está al mando por tercera vez. El técnico de 67 años también dirigió al Tri en Corea-Japón 2002.

"Sudáfrica es un rival que conocemos bien, pero esta la incertidumbre de saber quién será el tercer rival, que podría ser uno de los mas fuertes del grupo”, dijo Aguirre. “Son rivales que no tienen nada que ver el uno con el otro pondré a trabajar a los analistas en los cuatro rivales para ver posibles rivales que se parezcan”.

Aguirre, quien fue miembro de la selección nacional en 1986, cree que el calor y la altitud de la Ciudad de México también podrían ayudarlos en su búsqueda de empatar las mejores actuaciones del país en una Copa del Mundo, los cuartos de final en 1970 y 1986.

“Recuerdo el Mundial del 86 en el partido ante Alemania hacía mucho calor, va a ser un tema exigente para los rivales nosotros nos prepararemos en casa”, dijo Aguirre. “Los jugadores que tenemos fuera de México esperemos tenerlos pronto para que se adapten".

Los dueños de los 18 equipos de la primera división acordaron terminar anticipadamente el torneo Clausura que inicia en enero para darle a Aguirre la posibilidad de trabajar con los jugadores 45 días antes del inicio del torneo.

Eso podría ser una ventaja para los locales porque la Ciudad de México se encuentra a una altura de 2.240 metros (7.350 pies) sobre el nivel del mar, la más alta de todas las otras ciudades anfitrionas en la Copa del Mundo de 2026.

“Se siente uno con responsabilidad por ser de los anfitriones y abrir este gran evento”, dijo el capitán y mediocampista Edson Álvarez. “Nos agarramos de esos extras que da la gente, y abrir el evento con Sudáfrica ayuda y podemos hacer grandes cosas”.

