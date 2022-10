méxico apunta a vendedores armamento de arizona en nueva demanda por tráfico de armas

(Actualiza con citas y detalles)

Por Brendan O'Boyle

Ciudad de méxico, 10 oct (reuters) - el gobierno mexicano presentó una demanda contra cinco empresas vendedoras de armas en arizona, acusándolos de participar en el tráfico de esos productos al país, informaron el lunes autoridades, en un nuevo intento por hacer frente al comercio que abastece al crimen organizado.

Durante años, México ha criticado el contrabando de armamento a la nación latinoamericana desde Estados Unidos, incluidos fusiles de alto calibre de uso militar, que suelen ser utilizados por delincuentes en medio de la creciente violencia que aqueja al país.

Alejandro Celorio, asesor legal del gobierno mexicano, explicó a Reuters en una entrevista que la nueva denuncia se centra en la supuesta venta de armas a grupos criminales a través de prestanombres.

La nueva demanda civil, una copia de la cual fue vista por Reuters, menciona a las empresas Sprague's Sports, Inc; SNG Tactical, LLC; Diamondback Shooting Sports, Inc; Loan Prairie, LLC, conocida como The Hub Target Sports; y Ammo A-Z, LLC.

SNG Tactical y Sprague's Sports se negaron a dar información sobre el caso, mientras que los otros distribuidores no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Todos los minoristas demandados tienen su sede en Arizona, fronterizo con el fronterizo estado mexicano Sonora.

En la nueva demanda, México pide a la corte que exija a los acusados establecer estándares para monitorear la venta y "financiar estudios, programas, campañas publicitarias y otros eventos enfocados en prevenir el tráfico ilícito de armas", también que paguen daños causados al gobierno mexicano.

La denuncia sigue a otra por 10,000 millones de dólares que fue presentada por México en contra de fabricantes de armas estadounidenses el año pasado en Boston, misma que fue desestimada por un juez en septiembre. (Reporte de Brendan O'Boyle; Traducido por Raúl Cortés Fernández y Lizbeth Díaz, editado por Adriana Barrera y Noé Torres)

