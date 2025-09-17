México apuntalará a estatal Pemex con 13.800 mln US$ para suavizar pagos de deuda

CIUDAD DE MÉXICO, 17 sep (Reuters) - El gobierno mexicano dijo el miércoles que planea aportar a la endeudada petrolera estatal Pemex unos US$13.800 millones en recursos levantados en dos recientes emisiones de bonos en los mercados internacionales para mejorar el perfil de amortizaciones de la empresa.

La Secretaría de Hacienda de México anunció en un comunicado la conclusión de varias recientes operaciones de capitalización y financiamiento de la endeudada petrolera estatal, que además de las emisiones incluyó una millonaria recompra de bonos por parte de la petrolera para suavizar los vencimientos altamente concentrados en 2026 y 2027.

A inicios de mes, Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció la oferta de recompra de una serie de bonos, con vencimientos entre 2025 y 2029, por unos US$9900 millones.

En el comunicado, Hacienda dijo que resultó "una participación por parte del público inversionista de US$12.000 millones, de los cuales US$9900 millones corresponden a vencimientos entre 2026 y 2029. Adicionalmente se contemplan amortizaciones de 2025 y otros pasivos de corto plazo".

Pemex tiene una deuda financiera que roza los US$100.000 millones, además adeuda otros US$22.000 millones a proveedores y contratistas.

Además, entre el lunes y martes, el Gobierno hizo emisiones de bonos en

euros

y

dólares

por un monto global de US$13.800 millones equivalentes.

"Ambas transacciones reducirán de manera equivalente las obligaciones en moneda extranjera contratadas previamente por Pemex, con el fin de estabilizar la deuda de la empresa pública en un nivel que le permita fortalecer su perfil crediticio y liquidez, al tiempo que reduce su costo de financiamiento", dijo Hacienda.

Agregó que en línea con los objetivos del Plan Estratégico 2025-2035 de la petrolera, el Gobierno "planea realizar una aportación de capital equivalente al monto colocado en los mercados internacionales. Esta medida permitirá suavizar el perfil de vencimientos de Pemex durante este periodo". (Reporte de Ana Isabel Martínez; editado por Adriana Barrera)