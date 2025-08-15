México: Aquí "manda el pueblo", responde Sheinbaum a Trump

La presidenta de México afirmó hoy que en México "el único que manda es el pueblo", para responder a su par de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió el jueves que los gobiernos de México y Canadá siguen sus órdenes al pie de la letra.

"México hace lo que le decimos", había afirmado Trump, a lo que hoy Sheinbaum reaccionó argumentando que su homólogo "tiene una forma de hablar" pero "el único que manda en México es el pueblo, así de sencillo y así de importante".

"Para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el mundo: en México, el pueblo manda", había dicho desde ayer apenas se conocieron las palabras de Trump en un video publicado en sus redes sociales.

La jefa de Estado también se refirió al sobrevuelo de un dron de Estados Unidos en una zona lacustre de los límites de los estados de México y Michoacán, a unos 200 kilómetros de la capital, donde grupos delictivos extorsionan a comerciantes y productores de aguacate que se exporta al país vecino.

Fuentes oficiales en México afirmaron que el uso de este poderoso dron fue a petición del gobierno de este país y Sheinbaum señaló que con Washington "se colabora, se coordina" por medio de "instancias internacionales para resolver conflictos" pero nunca se permite "el intervencionismo".

Ante el despliegue que Estados Unidos mantiene "en aguas internacionales entre Centroamérica y Sudamérica, la presidenta defendió el principio de "la autodeterminación de los pueblos".

(ANSA).