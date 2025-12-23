México: Armada confirma 5 muertes accidente aéreo Texas

El niño era originario de la ciudad de Escárcega, estado sureño de Campeche y era trasladado con apoyo de la Fundación Mexicana Michou y Mau, que ayuda a menores desamparados que sufren accidentes graves relacionados con incendios.

El aparato, con 8 personas a bordo, se fue a pique cerca de Galveston, a 650 kilómetros de la frontera con México, pero por ahora se desconocen las causas del percance, en el cual dos personas sobrevivieron, una de ellas enfermera, y una más aún no ha sido localizada, según el reporte del ministerio de Marina.

La Fundación Michou y Mau difundió un mensaje a través de las redes sociales en el cual expresó su "profunda solidaridad con las familias ante los hechos ocurridos" y dijo que "acompañamos su dolor con respeto y cercanía".

Además, se comprometió a seguir "honrando la memoria y reafirmando nuestro compromiso con la atención humana, sensible y digna de niñas y niños con quemaduras".

Inicialmente, el niño fallecido fue atendido en el Hospital General Dr. Agustín O'Horán de la ciudad de Mérida, estado de Yucatán, el más grande del sureste del país.

Hasta ahora se desconoce la identidad de la mayoría de las víctimas. (ANSA).