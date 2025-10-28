México.- Arrancan seis años de obras para erradicar el nenúfar del Guadiana en Badajoz con el deslodado en el brazo del Jamaco

BADAJOZ, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las obras de deslodado para erradicar el nenúfar mexicano del río Guadiana a su paso por Badajoz han comenzado esta semana en la zona del brazo del Jamaco, correspondiente a la primera fase entre el arroyo de la Cabrera y el río Gévora hasta el puente de la Autonomía, con un importe de 4,5 millones de euros.

En concreto, entre finales de este 2025 y principios de 2026 se actuará entre el arroyo de la Cabrera y el río Gévora. Unos trabajos que forman parte de una actuación que, en global, se podría prolongar a lo largo de seis años con dos fases.

La segunda contempla varios tramos entre el citado puente y la frontera de Caya - que tienen que tener en cuenta la parada biológica por ser zona ZEPA, y cuyo importe total asciende a 33 millones de euros sumando la permeabilización de los azudes de La Pesquera y La Granadilla.

La Delegación del Gobierno ha acogido este martes una reunión de la Comisión de Seguimiento del Protocolo para la erradicación del nenúfar mejicano en Badajoz que ha contado con la presencia del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; la subdelegada en Badajoz, Maribel Cortés; el subdirector general adjunto de la oficina presupuestaria del Miteco, encargado de fondos europeos, Martín Fernández; el director general de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, Germán Puebla; y el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Badajoz, Carlos Urueña.

Al término del encuentro, José Luis Quintana ha explicado en rueda de prensa que han mantenido una nueva reunión de la comisión de seguimiento de dicho protocolo con todas las partes involucradas, y ha reafirmado el "compromiso" que se tiene desde hace varios meses, por el cual la primera fase se ha encargado a la empresa pública Tragsa.

Respecto a los fondos europeos con los que cuenta esta obra, ha matizado que los trabajos en los azudes tienen un importe superior a 7,5 millones de euros y son fondos financiados por los Next Generation al 100%.

Por otra parte, el deslodado, encargado en su primera fase a Tragsa, recibe fondos europeos Feder al 85% y el 15% restante lo aporta el Gobierno de España.

PLAN DE CHOQUE

A su vez, Samuel Moraleda ha hecho hincapié en el comienzo de la primera fase de la retirada física de los lodos en los que enraíza el nenúfar, encargado a Tragsa hace unos meses y ante lo que han tenido que esperar a disponer de la asistencia técnica para el seguimiento de los trabajos o la coordinación de la seguridad y salud, que les ha condicionado el inicio material de estos trabajos que, desde este lunes, están operativos en el Guadiana aguas arriba, en concreto en el brazo del Jamaco.

En este punto, ha matizado que estos no consisten solamente en este "plan de choque" de retirada "masiva" de los lodos, sino que se completa con otra serie de actuaciones como la permeabilización de los azudes de La Pesquera, ya concluido definitivamente, y de La Granadilla, pendiente de la colocación de las compuertas y razón por la que el río se ve estos días "más bajo". Así, el presupuesto total de la obra "completa" supera los 33 millones, de los que más de 7,5 millones se corresponden a los azudes, y esta semana se inicia esta primera fase de la retirada con este encargo a Tragsa hasta el puente de la Autonomía con 36 meses de plazo de ejecución. De igual modo, ha detallado que estos trabajos consisten en la retirada "masiva" del lodo y de esta especie invasora. En este sentido, el presidente de la CHG ha avanzado que está en tramitación, en Consejo de Ministros, la licitación de la segunda fase de la obra, cuyo importe es de 20 millones y que abarcaría desde el puente de la Autonomía a la frontera con Portugal en el río Caya; y ha adelantado que ambas fases podrían "solaparse". Paralelamente, se han hecho trabajos previos como la Declaración de Impacto Ambiental y el proyecto o la campaña de divulgación 'Cambiamos el río para vivirlo'. Asimismo, ha apuntado que van a intentar ser "lo más respetuoso" posible con el medio hídrico y que los trabajos se complementan con la reintroducción de especies arbóreas o la retirada de más especies invasoras, así como que con esta actuación de deslodado retiran el nenúfar y aumentan la capacidad hidráulica del río en el tramo urbano. Al mismo tiempo, siguen trabajando respecto a otra especie invasora, el camalote, que "aparentemente no existe" aunque siguen retirando "pequeñas semillas" con un presupuesto para el organismo de cuenca de 4 millones de euros al año. Por su parte, Carlos Urueña ha agradecido la información facilitada en este encuentro en un día "histórico" al tratarse de una reivindicación de la ciudad desde hace "muchísimos años". A este respecto ha apuntado que antes se han hecho obras complementarias como la de los azudes, pero que, de cara a los vecinos, esta semana se inicia la limpieza "como tal" con una obra que saben que va a ser "complicada" y puede ocasionar "molestias". Desde el ayuntamiento se ofrecen en todo lo que puedan para ayudar y tratar de minimizar los posibles inconvenientes. Finalmente, Germán Puebla ha compartido que es un día "histórico" para la ciudad en el que se responde a una demanda de la misma "de muchísimos años", así como que ha sido un "compromiso" de las instituciones respecto al río, ante lo que ha felicitado el inicio de estos trabajos y ha dado las gracias a las administraciones implicadas para solventar un problema de Badajoz y la región. También la Junta muestra su "máxima disposición" y colaboración para acortar plazos y que Badajoz tenga el río que "merece" tras una obra "complicada" que respetará el medio ambiente. Se trata de la mayor intervención ambiental realizada hasta la fecha en la capital pacense, un proyecto promovido por la CHG y apoyado por la Junta de Extremadura y el ayuntamiento de la ciudad con el impulso de la Delegación de Gobierno en Extremadura. La actuación tiene una duración prevista de aproximadamente seis años y cuenta con un presupuesto global de 25 millones de euros que serán cofinanciados con fondos europeos Feder. Según la Confederación, el plan contempla la eliminación del nenúfar en torno a 27 kilómetros del cauce urbano y periurbano, así como la extracción de más de 600.000 metros cúbicos de lodos acumulados en el fondo. En total, se intervendrá sobre unas 134 hectáreas de superficie fluvial afectada con el objetivo de devolver al río su funcionalidad ecológica, mejorar la calidad del agua y recuperar su valor paisajístico y social. Debido a la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) que atraviesa el casco urbano de Badajoz, los trabajos solo podrán realizarse entre los meses de octubre y febrero para no afectar a los periodos de cría de aves y minimizar así el impacto sobre las especies protegidas. Las labores de retirada serán meticulosas. La maquinaria empleada deberá arrancar la planta desde su raíz y eliminar los fangos donde esta se fija. Los restos vegetales y el material extraído se depositarán en áreas controladas para evitar su dispersión (se utilizarán entre 40 y 50 hectáreas de ambas márgenes para depositar los sedimentos extraídos).