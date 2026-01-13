México: Arrestados seis miembros del Tren de Aragua

Los arrestados, ciudadanos venezolanos, fueron arrestados después de allanamientos a dos viviendas en la alcaldía Venustiano Carranza, en una zona céntrica de la capital y en la de Iztapalapa, un gigantesco suburbio pobre del área oriente de la urbe.

En los operativos, donde participaron fuerzas federales y la policía capitalina, fueron arrestados Lesli Valeri Flores, 40 años, alias "Lesli", encargada del cobro a miembros del grupo criminal Tren Aragua derivado de la explotación sexual, y negociadora entre éste cártel y la banda criminal local La Unión Tepito.

Las detenciones ocurrieron al cabo de investigaciones realizadas contra el Tren de Aragua, que cada día extiende más sus tentáculos en México, por actividades extorsivas, secuestros, homicidios, tráfico de drogas, de armas, contrabando de migrantes y trata de personas, explicó el Gabinete de Seguridad del gobierno federal.

"Se implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas en los inmuebles" y "se recabaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un juez de control, quien otorgó las órdenes para intervenir los domicilios", señaló.

Entre los detenidos figura Bryan Betancourt, 33 años, identificado como "operador financiero" del Tren de Aragua y quien contrataba casas de seguridad para el grupo. (ANSA).