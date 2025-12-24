México, arrestan dos miembros del Cártel de Sinaloa

Durante un operativo realizado en el municipio de Zapopan, Jalisco, fueron detenidos Mario Alfredo Lindoro Navidad, de 44 años, alias "El 7", y Mario Lindoro Elenes, de 69 años, alias "El Niño".

Según los investigadores, ambos presuntamente desempeñaban roles clave en el manejo de los flujos financieros de los "Chapitos".

Durante los operativos, en los que participaron el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Procuraduría General de la República, se decomisaron armas de fuego, drogas, vehículos de lujo, teléfonos celulares y equipos electrónicos.

Se llevó a cabo un segundo operativo en Mazatlán, Sinaloa, donde se detuvo a Carlos Gabriel Reynoso García, alias "El Pollo", presunto líder de la célula "Los Jordán" vinculada a Los Chapitos, y a otro sospechoso.

Los operativos forman parte de una ofensiva más amplia contra el Cártel de Sinaloa, intensificada tras recientes episodios de violencia relacionados con disputas internas en la organización. (ANSA).