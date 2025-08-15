México: Arresto de ex director de Pemex en EU sería "moneda de cambio"

“Condenamos que existan relaciones transaccionales de personas, de seres humanos, como moneda de cambio en una relación bilateral y que hagan a un lado los derechos fundamentales del debido proceso y presunción de inocencia”, afirmó el letrado, quien puso en duda la "legalidad" del arresto en Estados Unidos, adonde había huido el exfuncionario.

El arresto de Treviño, que ejerció su cargo en la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), es producto de "una confusión" y por ello no debería ser deportado a México, dijo.

Treviño está vinculado al escándalo del gigante energético brasileño Oderbrecht, acusado de un esquema de sobornos a gobiernos de varios países latinoamericanos a cambio de obras públicas y ha llevado a la cárcel a altas figuras de la política en esas naciones.

El ex director de Pemex Emilio Lozoya, acusado en México de este caso, afirmó en 2020 haber sobornado en 2014 a Treviño con 4 millones de pesos (unos US$200.000) por el contrato de una planta llamada Etileno XXI, filial de Oderbrecht, suscrito en 2010.

Treviño radica desde hace 4 años en Texas, donde trabaja en una empresa de contabilidad y estaba a la espera de obtener asilo, tras convertirse en prófugo de la justicia mexicana desde septiembre de 2021 cuando un juez emitió una orden de captura en su contra por asociación delictuosa y lavado de dinero. (ANSA).