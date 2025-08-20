México: Asalto pirata a plataforma de Pemex en el Golfo de México

Un asalto pirata a una de las más grandes plataformas de explotación de hidrocarburos en alta mar, propiedad de la petrolera gubernamental Pemex, en el Golfo de México, en la zona sureste del país, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El asalto, perpetrado por hombres armados con el rostro cubierto, ocurrió el lunes por la noche a 90 kilómetros de Ciudad del Carmen, estado de Campeche, donde se ubican algunos de los más ricos yacimientos de crudo en México.

El botín de los corsarios fue de 50 equipos de respiración autónoma utilizados para las labores de seguridad en ambiente confinado.

A la hora del asalto, los piratas detonaron armas de fuego para intimidar al personal de la plataforma del complejo AKAL-C, según un comunicado oficial, que indicó que no se reportaron heridos, pero algunos operarios sufrieron momentos de ansiedad y miedo e incluso crisis nerviosa.

Una vez que se apoderaron de los equipos, los ladrones huyeron en una lancha rápida sin que las autoridades llegaran a tiempo para detenerlos.

Se trata del último de una cadena de asaltos realizados en la región por comandos de piratas que apenas en febrero último atacaron las plataformas Zaap Delta y Ku-Hu, con saldo de dos trabajadores heridos y el robo de equipos de alto valor.

La Marina realiza recorridos constantes para disuadir este tipo de episodios en la llamada Sonda de Campeche, donde se encuentran numerosas plataformas. (ANSA).