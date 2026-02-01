México asegura que el tratado comercial con Canadá y EEUU "sobrevivió"

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, afirmó este sábado que el tratado de libre comercio que une a ese país con Canadá y Estados Unidos "sobrevivió" a las amenazas arancelarias de Donald Trump.

Ebrard dio por hecho la continuidad del acuerdo comercial, cuya revisión inició en septiembre pasado y continúa de cara a una reunión formal entre representantes de los tres países el 1 de julio.

En rueda de prensa, el funcionario descartó la salida de Canadá del tratado T-MEC, luego de que Trump amagara la semana pasada con imponer aranceles del 100% a las exportaciones de su vecino del norte.

"Yo pienso que ya es un hecho (la continuidad de Canadá)", dijo Ebrard.

"La integración económica entre los tres países impide que haya acuerdos bilaterales", añadió, al rechazar la posibilidad de que México firme acuerdos por separado con Canadá y Estados Unidos ante un eventual fin del T-MEC.

"El tratado sobrevivió (...) estamos ya terminando las consultas" con miras a su revisión, agregó al resumir el trabajo de la cartera bajo su mando durante 2025.

Ebrard también rechazó que los envíos de petróleo de México a Cuba hayan influido negativamente en las negociaciones comerciales con Washington.

El presidente Trump amenazó el jueves con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a la isla comunista, como México.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, advirtió que la aplicación de estos gravámenes podría desencadenar una crisis humanitaria en Cuba.