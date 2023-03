México asegura que las causas de quiebra de Silicon Valley Bank "difícilmente" se replicarían en el país

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) defiende que el sistema bancario mexicano es "sano"

MADRID, 15 Mar. 2023 (Europa Press) -

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dependiente de la secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, ha asegurado que las causas que han llevado a la quiebra al banco estadounidense Silicon Valley Bank (SVB) "difícilmente" se pueden replicar en México porque, entre otros, la estructura de los bancos del país muestra una "apropiada" diversificación en distintos sectores económicos y una base "sólida" de accionistas minoritarios.

En un comunicado, la comisión ha apuntado que estas características hacen que la situación para la banca mexicana sea "diametralmente opuesta" a la del SVB. "Los bancos de importancia sistémica local cuentan con solidez en sus niveles de capitalización, liquidez y calidad en su cartera de crédito", han explicado.

En cifras, el sistema bancario que opera en México tiene niveles "significativamente altos" en su Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL), con un promedio de más de 235% para el sistema bancario.

Asimismo, la CNBV ha declarado que no habrá "posible contagio" del SBV a las entidades financieras mexicanas, al no existir una exposición directa de créditos. "Los bancos del país no muestran ninguna concentración significativa en empresas del sector tecnológico o en 'startups' de Estados Unidos", recoge la institución.

Sistema sano, sin motivos de desconfianza

Por el momento, el Gobierno de México "no espera" que se reproduzca el efecto de desconfianza que se ha vivido en Estados Unidos y que llegue a los accionistas a retirar su dinero, ya que el sistema bancario mexicano es "sano".

Además, ante los riesgos que podría suponer la volatilidad de los tipos de interés, la banca mexicana contaría con coberturas ante un evento de shock en el mercado.

