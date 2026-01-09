México: asesinan a balazos a un periodista en Veracruz

El reportero, Carlos Castro, cubría noticias policiales para el medio de comunicación local Código Norte Veracruz, según medios mexicanos y la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas, un organismo autónomo del gobierno regional.

Los hombres armados dispararon a Castro en un restaurante propiedad de sus padres en la ciudad de Poza Rica, en el estado de Veracruz, según el medio de noticias digital RECORD. No se han realizado arrestos.

La comisión pidió una investigación exhaustiva del asesinato y dijo que los responsables deben ser reportados a las autoridades.

México es considerado uno de los países más peligrosos para los miembros de la prensa, con más de 150 periodistas asesinados desde 1994, según Reporteros Sin Fronteras (RSF).

El estado de Veracruz, que limita con el Golfo de México, se ha visto afectado durante años por la violencia vinculada a grupos del crimen organizado que luchan por el control de las rutas del narcotráfico. (ANSA).