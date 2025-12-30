México: Asesinan a empresario y a su hija

El empresario Alberto Prieto Valencia y su hija de 16 años no identificada fueron asesinados junto con uno de sus guardaespaldas durante un ataque perpetrado por hombres armados mientras se transportaba a bordo de su lujoso vehículo en un suburbio de la occidental ciudad de Guadalajara.

El homicidio del empresario, que tenía un almacén en el Mercado de Abastos de Guadalajara y poseía varias empresas de transporte habría sido perpetrado por miembros del crimen organizado, de acuerdo con versiones difundidas por las redes sociales.

El vicegobernador del estado de Jalisco Salvador Zamora señaló que se investiga una versión de que el empresario habría sido asesinado debido a las "rifas colombianas" que se realizaban en el Mercado de Abastos y que son loterías ilegales aparentemente manipuladas.

El Lamborghini Urus donde viajaba Prieto Valencia y su hija iba protegido por dos furgonetas cuando una camioneta negra lo interceptó y un grupo de pistoleros comenzó a dispararle al empresario con armas de alto poder mientras otro lo hacía en dirección a los guardias.

El incidente, en el cual cuatro guardias del empresario resultaron heridos, ocurrió en los límites entre la localidad de Guadalajara y Zapopan.

La fiscalía de Jalisco confirmó que se hicieron más de 200 disparos durante el tiroteo que se prolongó por unos 15 minutos, mientras entre vecinos de la zona cundió el pánico y la alarma y corrieron a buscar refugio (ANSA).