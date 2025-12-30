México: Atribuyen accidente de tren a viejos convoyes

Si bien la obra de infraestructura, una de las más emblemáticas del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), que costó unos US$7.000 millones, fue inaugurada el 23 de diciembre de 2023, los furgones y las locomotoras, procedentes del Reino Unido, fueron fabricadas entre 1976 y 1982.

Un artículo del portal especializado trains.com publicado en septiembre de 2023, reproducido hoy por el diario local Reforma, señala este dato y explica que los trenes británicos "Speed Train (HST) tienen entre 40 y 50 años de haber entrado en operación y fueron vendidos por las firmas Great Wester Railway y LNER, de Gran Bretaña.

"Fueron modernizados a media vida, incluyendo la instalación de nuevos motores", indica el texto y señala que otras locomotoras usadas en esta vía estratégica con "varias décadas de antigüedad" fueron compradas a la empresa estadounidense ex Union Pacific.

El mismo matutino mexicano señala que "en la curva donde el tren Interocéanico se descarriló los durmientes eran de madera vieja" y expone en videos mostrados por pasajeros en ese mismo tramo, a unos 10 metros (del accidente) había también durmientes nuevos de concreto".

La versión hace notar que, en 2023, meses antes de la inauguración, se asignaron contratos "urgentes" para reconstruir puentes y para la "estabilización dinámica" de 144 kilómetros de vía a fin de compactar el balastro y los nuevos durmientes".

El Tren Interocéanico, construido y operado por la Marina mexicana y donde viajaban 250 personas, de las cuales 40 están hospitalizadas, "está rodeado de fallas y descuidos en las obras de construcción y rehabilitación de vías", resume la nota al exponer también que se detectaron "taludes inestables, equipo obsoleto y prisa constructiva".

El diario El Universal informó además que desde 2019 "el gobierno mexicano sabía" que el tramo donde ocurrió el percance, en la zona conocida como La Ventosa, municipio de Asunción Ixtaltepec, "tenía complicaciones técnicas por las "pendientes y curvaturas muy elevadas".

La razón es que se ubica "en una zona montañosa", al tiempo que "la alineación de la vía se ve afectada por las ondulaciones del terreno y los obstáculos naturales que se presentan en su trazo".

El informe cita un dictamen de la Auditoría Superior de la Federación el cual consideró que la rehabilitación inició sin "contar con los estudios, proyectos y el programa de ejecución totalmente terminados" y sin permitir a los licitantes "ofrecer una proposición solvente para trabajar de forma ininterrumpida".

El proyecto inició en el primer año de la administración de López Obrador, quien arrancó "con prisas" una de las "grandes apuestas" de su gestión.

Otras hipótesis que han surgido pero sin confirmar es que el tren iba "a exceso de velocidad" en una curva muy pronunciada y quizá tendría "problemas con los frenos".

La presidenta Claudia Sheinbaum viajó ayer a Oaxaca para visitar a hospitalizados y hablar con familiares a quienes ofreció apoyo para enfrentar la emergencia. (ANSA).