México: Aumentan a 30 los fallecidos por la explosión de un camión cisterna en Ciudad de México hace dos semanas
México.- Aumentan a 30 los fallecidos por la explosión de un camión cisterna en Ciudad de México hac
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -
El balance de fallecidos por la explosión de un camión cisterna cargado con combustible el 10 de septiembre en Ciudad de México ha aumentado a 30, según las autoridades de la capital, que han confirmado el fallecimiento de una de las personas heridas. Quince personas siguen aún hospitalizadas, según la Secretaría de Salud Pública capitalina, que eleva a 39 los heridos que ya han recibido el alta. En total, la explosión dejó en torno a 100 damnificados y la lista de fallecidos incluye al conductor. El siniestro se produjo el 10 de septiembre en el Puente de la Concordia de Ciudad de México y ha llevado a las autoridades a revisar la normativa de este tipo de transportes. La Fiscalía ha apuntado como principal hipótesis que el camión volcase por un exceso de velocidad.
Otras noticias de Accidente de tránsito
- 1
Empieza a utilizarse una nueva terapia de precisión para el cáncer de próstata avanzado en la Argentina
- 2
Mapei invertirá US$20 millones en una nueva planta en Santiago del Estero para duplicar su producción
- 3
Mundial 2030: el pedido oficial de la Conmebol a FIFA por más equipos y más partidos y la crítica de la AFA a Javier Milei
- 4
Sin retenciones: aluvión en el mercado de granos y negocios por US$515 millones