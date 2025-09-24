LA NACION

México: Aumentan a 30 los fallecidos por la explosión de un camión cisterna en Ciudad de México hace dos semanas

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

El balance de fallecidos por la explosión de un camión cisterna cargado con combustible el 10 de septiembre en Ciudad de México ha aumentado a 30, según las autoridades de la capital, que han confirmado el fallecimiento de una de las personas heridas. Quince personas siguen aún hospitalizadas, según la Secretaría de Salud Pública capitalina, que eleva a 39 los heridos que ya han recibido el alta. En total, la explosión dejó en torno a 100 damnificados y la lista de fallecidos incluye al conductor. El siniestro se produjo el 10 de septiembre en el Puente de la Concordia de Ciudad de México y ha llevado a las autoridades a revisar la normativa de este tipo de transportes. La Fiscalía ha apuntado como principal hipótesis que el camión volcase por un exceso de velocidad.

